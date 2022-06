Calciomercato Juventus, “tradimento” immediato: se lo prende il Milan.

Nonostante i rapporti tra le parti fossero già molto chiari, nessuno si sarebbe aspettato che il giocatore avrebbe scelto Milanello come sede delle sue prossime stagioni calcistiche. Evidentemente, il titolo sul petto attrae non poco.

Sebbene negli ultimi giorni fosse già trapelato qualche indizio circa la possibilità di questo trasferimento, ai più era sembrato solamente una delle tante fake news di mercato tipiche di questi periodi. Ieri sera, però, l’esperto di calciomercato Pedro Almeida ha confermato tramite Twitter che la trattativa è addirittura in stato avanzato e che il giocatore potrebbe approdare a Milano durante la finestra estiva di calciomercato.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi verso il Milan: la pista è già calda

Vero è che non si può parlare di un vero e proprio tradimento poiché egli passerebbe ai milanesi al termine del suo contratto e non per convenienza, ma se l’affare venisse portato a termine sarebbe sicuramente uno di quelli che farebbero discutere. Il centrocampista della nazionale italiana ha infatti passato le sue ultime 5 stagioni a Torino, durante le quali ha sempre manifestato un forte attaccamento alla maglia, tanto da diventare uno dei “piccoli Senatori” del gruppo. Quello che però gli si deve riconoscere è che se andasse ai rossoneri quantomeno, diversamente da molti suoi colleghi, sarebbe coerente con le preferenze che aveva da bambino in merito di squadra del cuore. Spulciando tra i suoi vecchi posts, infatti, se ne ritrovano diversi in cui egli manifesta chiaramente il suo tifo per il Milan.