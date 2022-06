Calciomercato Juventus, “Sergente” all’erta: super scambio 2 x 1

Nel prossimo calciomercato la Juventus sarà impegnata a rifondare la squadra con l’innesto di diversi giocatori di qualità in tutti i reparti.

Ci sono state infatti delle partenze già annunciate come quelle di Bernardeschi, Chiellini e Dybala. Vuoti nell’organico che andranno colmati con l’arrivo di nuovi elementi in grado di aprire un nuovo ciclo vincente sotto la guida di mister Allegri. Non ci sono al momento delle priorità specifiche proprio per il fatto che sia in difesa che a centrocampo e in attacco ci sarà bisogno di fare degli investimenti specifici.

In mezzo al campo uno dei grandi obiettivi della Juventus sembra ormai essere ad un passo. Paul Pogba non ha rinnovato con lo United ed è sempre più vicino al suo ritorno a Torino. Di sicuro sarebbe un grande colpo, con i tifosi pronti ad applaudire il francese, vero e proprio beniamino. A centrocampo però i bianconeri starebbero cercando anche altre pedine e Sergej Milinkovic-Savic continua ad essere una pista percorribile.

Calciomercato Juventus, Milinkovic-Savic può arrivare solo con lo scambio

Come arrivare alla stella della Lazio? La missione sembra davvero essere in salita. La Lazio non fa sconti per il suo gioiello e chiede almeno 70 milioni di euro. Una somma decisamente importante per la Juventus. Le probabilità che il centrocampista veste la maglia bianconera insomma sono sempre più in diminuzione, a meno che i biancocelesti non aprano ad altro tipo di trattativa. Magari aprendo alla possibilità di uno scambio tra giocatori. Guardando nell’organico bianconero ci sarebbero un paio di giocatori che piacciono a Sarri come il centrocampista Rovella (torna dal prestito al Genoa) e magari quel Demiral il cui riscatto dell’Atalanta pare essersi allontanato. Solo in caso di una trattativa cash con scambio 2×1 probabilmente si potrebbe tornare a parlare di un Milinkovic in orbita Juve.