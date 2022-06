Calciomercato Juventus, risposta a Dybala: dall’Inter il dopo Chiellini

Calciomercato Juventus, risposta a Dybala da parte di Cherubini: il dopo Chiellini potrebbe arrivare direttamente dall’Inter. Le ultime

Il dopo Chiellini tiene banco in casa bianconera. Soprattutto perché non sarà per nulla facile riuscire a prendere un difensore forte come l’ex capitano che ha deciso di andare a chiudere la propria carriera in America prima di tornare in bianconero con un ruolo diverso da quello che è sempre stato. Di nomi dalle parti della Continassa ne girano tanti, troppi a dire il vero. Gente anche con qualità, senza dubbio, ma serve un difensore forte che possa affiancare De Ligt, nei prossimi anni, nel cuore della difesa. Pure perché Bonucci – ormai anche lui con la carta d’identità non più fresca – non sembra dare più quelle garanzie richieste. Insomma, si valuta tutto.

Da Badiashile da Laporte – così come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi – e senza dimenticare l’arrivo di Gatti, che inizierà la stagione alla corte di Allegri per poi capire il da farsi. E, in tutto questo, è anche in bilico il riscatto di Demiral da parte dell’Atalanta. Insomma, ci sono ancora diverse cose da sbrogliare.

Calciomercato Juventus, dall’Inter il dopo Chiellini

E poi, secondo il giornalista Luca Gramellini, ci potrebbe anche essere una tentazione importante. Il dopo Chiellini direttamente dall’Inter, facendo così a Marotta un mezzo sgarbo dopo l’operazione Dybala in nerazzurro che appare davvero ai titoli di coda. Sarebbe infatti stato proposto alla società bianconera Stefan De Vrij, difensore centrale olandese che ha un contratto in scadenza nel 2023 e che ancora non ha ricevuto nessuna proposta di rinnovo.

Potrebbe essere un colpo low-cost, le cifre in questo caso non possono essere alte, che permetterebbe ad Allegri di aver un difensore centrale pronto e affidabile da buttare nella mischia. Ma parliamo comunque di un’operazione sul breve-medio periodo, e non di un giocatore in grado di offrire per molti anni una certa continuità.