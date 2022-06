Calciomercato Juventus, scatto per Koulibaly: scambio tra “giganti” per portarlo a Torino

Calciomercato Juventus, la notizia che non ti aspetti: idea scambio con il Napoli per portare Koulibaly all’ombra della Mole.

Un punto di non ritorno in casa Juventus è indubbiamente rappresentato dall’acquisto – non procrastinabile – di un difensore in grado di prendere l’eredità ingombrante di Giorgio Chiellini, che da alcune settimane ha annunciato il suo addio dopo 17 anni con la maglia bianconera.

Un compito di non poco conto, se si pensa che in casa bianconera si prospetta un vero e proprio restyling del pacchetto arretrato, in maniera tale da mettere Allegri nelle condizioni più congeniali per aprire un nuovo ciclo vincente rialzando il muro. Sono diversi i nomi accostati alla “Vecchia Signora”, che nel frattempo potrebbe vedere sfumare la possibilità di mettere le mani sul tesoretto derivante dalla cessione a titolo definitivo di Demiral: il turco, infatti, salvo clamorosi colpi di scena non sarà riscattato dall’Atalanta, che ha deciso di virare su altri profili, dando fiducia a Scalvini.

Calciomercato Juventus, Demiral nello scambio per Koulibaly: l’ultima idea di Cherubini

Poco male. Secondo quanto riferito da Tuttosport, l’obiettivo del management juventino sarebbe quello di inserire Demiral come parziale contropartita tecnica per sbloccare qualche affare. In quest’ottico, non è escluso che alla fine Cherubini decida di “sacrificare” l’ex centrale del Sassuolo offrendolo al Napoli nell’ambito dell’operazione per Koulibaly, il cui rinnovo con i partenopei è ancora un grosso punto interrogativo difficile da sciogliere. Aurelio De Laurentiis continua a chiedere 40 milioni di euro per lasciar partire il senegalese, ma potrebbe essere ingolosito all’idea di mettere le mani su un calciatore molto più giovane di KK, che comunque è desideroso di mettersi in gioco e dimostrare tutto il suo valore dopo un paio di stagioni in chiaro scuro. Un altro nome che “Madama” continua a monitorare è quello di Gabriel dell’Arsenal.