Calciomercato Juventus, Lewa “alleato” di Allegri | Il prezzo è già scontato

Calciomercato Juventus, prezzo scontato e Lewandowski alleato di Max. Tutti gli aggiornamenti riguardanti il Barcellona e non solo.

Se l’addio di Chiellini e le difficoltà vissute dal reparto difensivo tutto in questi ultimi anni costringeranno la Vecchia Signora a intervenire nelle retrovie, non si sottovaluti nemmeno quanto riguarderà il modus operandi di Cherubini e colleghi nelle zone offensive.

Qui, dopo la sortita di Dybala, l’unica certezza è Dusan Vlahovic, arrivato con grande clamore ed entusiasmo a gennaio e consapevole di dover essere il leader e il trascinatore di una squadra che non può da lui prescindere per tornare ai gloriosi livelli di un tempo.

Urge però un alter-ego dell’ex Fiorentina, soprattutto alla luce di quello scenario Morata che sicuramente accompagnerà le valutazioni della dirigenza juventina fino alla fine di giugno. Giunto a Torino per la seconda volta due anni fa, Alvaro è in prestito dall’Atletico Madrid fino al 30 giugno. Dopo di che bisognerà decidere se assecondare le pretese degli spagnoli o separarsi in modo definitivo di un giocatore che ha sempre manifestato grande amore verso questi colori e questa piazza.

Calciomercato Juventus, Morata al ribasso e intreccio con Lewandowski

Gli aggiornamenti odierni de “Il Corriere dello Sport” hanno aiutato a fare molta chiarezza. Come già raccontatovi, a Torino stanno valutando anche le piste Simeone e Gabriel Jesus, con quest’ultimo seguito da diverso tempo. L’impressione è che la vicenda Morata possa avere un vero e proprio ruolo di discriminante.

Il prezzo del 9 è attualmente al ribasso, come evidenziato dalla richiesta dei Rojiblancos che chiedono 26 milioni di euro, al fronte della richiesta iniziale di 35. Ad oggi, però, la Juve continua a considerare il prezzo elevato, favorendo l’infittirsi degli interessi di Arsenal e Barcellona. Secondo la stessa fonte, infine, l’anelito dei blaugrana a rinforzarsi con un grande colpo in attacco, Lewandowski in primis, costringerà il club di Laporta a fare diverse cessioni. Plurime, dunque, le possibili occasioni da sfruttare in casa Barca con l'”alleanza” del bomberone polacco.