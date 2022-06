Calciomercato Juventus, bomba Dybala: “Ha già deciso” | Game over Inter

Calciomercato Juventus, trepidante attesa per il futuro dell’ormai ex Joya bianconera. Le trattative iniziano ad entrare nel vivo.

Il 30 giugno la sua vita cambierà. Ha già formalmente salutato i compagni di squadra e i tifosi, ma non sarà libero fino a che il suo contratto non sarà ufficialmente scaduto.

Non lo sarà poi per molto, considerando che alla sua porta c’è un be po’ di fila e che diversi club europei sembrano interessati a intavolare una trattativa per aggiudicarsi un campione del suo calibro a parametro zero. Due di essi sarebbero in pole: Paulo Dybala, come fa sapere il Daily Express, ha lasciato uno spiraglio all’Arsenal e al Tottenham Hotspur, intenzionato com’è a giocare in Inghilterra dopo la lunga esperienza italiana. “In Italia sono molto a mio agio – aveva detto qualche giorno fa a ESPN – ma mi piacerebbe comunque conoscere altri campionati come la Premier League e la Liga”.

Calciomercato Juventus, le due londinesi piombano sull’argentino: i nerazzurri tremano

Detto, fatto. Dopo 7 anni, 115 gol e 12 trofei l’argentino è pronto a fare le valigie e a regalarsi un nuovo inizio. I club britannici farebbero bene però a stare molto attenti: in agguato e sulle tracce di Dybala c’è un’altra società che ha una gran voglia di portare dalla sua parte l’ex Joya bianconera. Diretto competitor di Tottenham e Arsenal sarà quasi certamente l’Inter, visto che Beppe Marotta non ha fatto mistero di voler ingaggiare Paulo come “dono” a Simone Inzaghi e alla sua rosa. I giochi sono dunque ancora aperti, ma già si profila all’orizzonte una battaglia a suon di offerte e di rilanci: nessuno, siamo pronti a giurarci, vorrà lasciarsi scappare le prestazioni dell’argentino.