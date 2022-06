Calciomercato Juventus, firma in bilico: futuro “alla Berardi”

I pensieri della dirigenza bianconera non sono rivolti solo e solamente ai giocatori in uscita quest’anno, ma anche a quelli che andranno in scadenza contrattuale il prossimo anno poiché se non si rinnova loro il contratto saranno liberi di andare via a parametro zero durante la prossima estate.

Sono diversi i calciatori il cui contratto terminerà il prossimo anno, e si possono ritrovare in tutti i reparti. Tra essi ricordiamo quelli di Rabiot, Kean, il quasi venduto Chiellini, Alex Sandro e quelli di alcuni giocatori che provengono dalla “cantera” bianconera, la Juventus under 23. Infatti, è proprio uno di loro ad essere il protagonista del presente articolo.

Calciomercato Juventus, Fagioli deve rinnovare o sarà perso: le ultime

Nicolò Fagioli, infatti, è tornato alla Juventus dopo la clamorosa promozione in serie A con la Cremonese in cui era stato inviato in prestito. Il calciatore, che ha giocato diversi anni per la Juve under 23, ha infatti il contratto in scadenza nel 2023. Ecco quindi che la situazione costringe i vertici della “Vecchia Signora” a trovare una soluzione prima che sia troppo tardi e lo perdano a parametro zero. Secondo quanto riportato da Nicolo Schira su Twitter l’incontro tra D’Amico, agente del giocatore, e la Juventus sarebbe già stato fissato per i prossimi giorni. Sempre secondo le indiscrezioni il giovane vorrebbe rimanere a Torino ma se le parti non dovessero trovare un accordo di massima, il giovane sarebbe ceduto e dovrebbe cercare una nuova sistemazione per l’anno prossimo, con il sassuolo che alla sua porta ha già bussato e resta quindi spettatore interessato.