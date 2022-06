Calciomercato Juventus, pupillo di Allegri nel mirino: regalo “promozione”

Attenzione alle prossime mosse di calciomercato di una Juventus che non fa mistero di voler tornare a lottare per lo scudetto.

La squadra bianconera è attesa come una grande protagonista delle trattative estive. Del resto la dirigenza deve rinforzare la rosa e renderla competitiva in Italia e in Europa. Considerate le tante partenze sicure e quelle che potrebbero verificarsi nelle prossime settimane, ci saranno tanti nuovi calciatori in arrivo.

Tuttavia si dovrà capire anche il futuro dei tanti giocatori che hanno chiuso la stagione altrove ma sono di proprietà della Juventus. Qualcuno potrebbe rimanere alla corte di Allegri, altri invece potrebbero essere nuovamente prestati altrove con l’obiettivo di seguirne un percorso di crescita costante.

Calciomercato Juventus, per Ranocchia c’è il Lecce nel futuro?

Tra i tanti giovani in rampa di lancio con i bianconeri c’è anche Filippo Ranocchia, reduce da una stagione in prestito con il Vicenza. I biancorossi sono retrocessi in serie C, ma il rendimento del centrocampista è stato soddisfacente. Tant’è che nel suo futuro potrebbe esserci un’esperienza in serie A.

#Strefezza: al #Lecce ad oggi non è arrivato nulla, né offerte né sondaggi. Le trattative si fanno con le società non con gli intermediari. Ai giallorossi piace Filippo #Ranocchia della @juventusfc, contatti timidi per ora, nessuna trattativa. Un domani si vedrà. — Filippo Verri (@VerFilippo) June 3, 2022

Come ha spiegato il giornalista di Pianeta Lecce Filippo Verri ci sono stati timidi contatti per il giocatore da parte del Lecce, neopromosso. Non c’è una trattativa imbastita, probabilmente un contatto per capire se l’operazione può decollare. Se ne potrebbe riparlare nelle prossime settimane. In giallorosso senz’altro Ranocchia avrebbe l’opportunità di mettersi in vetrina, avendo l’occasione di giocare con maggiore continuità rispetto ad una permanenza alla Juve.