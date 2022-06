Il mese di giugno sarà di quelli chiave per le mosse di calciomercato di una Juventus che vuole al top all’avvio della prossima stagione.

Sono tanti i rumors che si stanno accumulando ancor più negli ultimi giorni riguardo la formazione bianconera. Che effettuerà senz’altro tanti acquisti, considerate le partenze sicure e quelle che potrebbero esserci nelle prossime settimane. Dunque i tifosi attendono con ansia notizie, pur sicuri che ai nastri di partenza del ritiro estivo Allegri avrà la squadra quasi al completo.

Volti nuovi sono arrivati praticamente in tutte le zone del campo. Dietro servirà un centrale di grande esperienza, a centrocampo invece non solo un regista ma anche un uomo che sappia garantire almeno una decina di reti. E in attacco per ora tanti punti interrogativi. Senza Dybala ci si aspetta l’arrivo di un grande campione, ma in avanti gli innesti potrebbero essere più di uno.

Calciomercato Juventus, torna di moda in difesa il nome di Acerbi: il possibile scambio

Anche in difesa però come detto andrà fatto qualcosa dopo l’addio di Giorgio Chiellini. Un profilo d’esperienza accostato ai bianconeri da tempo è quello di Francesco Acerbi, 34 anni, che è intenzionato a lasciare la Lazio nel corso di quest’state. Con i biancocelesti ha un contratto fino al 2025 e Lotito non lo lascerà partire gratis, per il suo cartellino chiede almeno 5 milioni di euro. Come spiega il Corriere dello Sport per lui si sta tornando a parlare di possibili scambi. Con la Juventus, ad esempio, visto che i bianconeri potrebbero mettere sul piatto Rugani. Difensore gradito a Sarri. Ma in corsa ci sarebbe anche il Milan (e sarebbe per Acerbi un ritorno in rossonero), specie se fosse confermato l’interesse della Lazio per Rebic. Anche se i rossoneri probabilmente non vorrebbero inserire l’attaccante nell’ipotetico scambio.