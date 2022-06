Calciomercato Juventus, dal tango alla samba: Allegri balla in attacco con 50 milioni

Calciomercato Juventus, dal tango alla samba: Allegri vuole ballare in attacco con 50 milioni di euro. TuttoSport rilancia il sogno

Dal tango alla samba. Dall’Argentina al Brasile per il dopo Dybala. Allegri vuole ballare delle note sudamericane davanti, ed è per questo motivo che secondo TuttoSport in edicola questa mattina non è del tutto sfumato quello che è un sogno. Anche se servono almeno 50 milioni di euro e soprattutto c’è da superare la concorrenza di diversi club della Premier League, uno su tutti quell’Arsenal che lo ha messo nel mirino da molto tempo e che vorrebbe chiudere anche in tempi brevissimi. Ma non è detta l’ultima parola.

In poche parole per avere un centravanti con caratteristiche sicuramente diverse da quelle che ha Vlahovic, la Juventus starebbe monitorando ancora con attenzione quello che è il profilo di Gabriel Jesus, in uscita dal Manchester City soprattutto dopo l’arrivo di Haaland, che è stato messo nel mirino in maniera prepotente soprattutto dall’Arsenal che, lì davanti, sta facendo una vera e propria rivoluzione. Arteta lo vuole e la società Gunners sembra pure essere disposta ad accontentare il proprio allenatore. La Juve è indietro, ma si potrebbe comunque inserire: sì, c’è la Champions League in mezzo che il club londinese nemmeno il prossimo anno giocherà visto che a piazzarsi al quarto posto è stato il Tottenham di Antonio Conte.

Calciomercato Juventus, c’è il sogno Jesus

Ed è quindi proprio l’ex, Antonio, a tenere aperta quella fiammella che porta ad un possibile arrivo di Gabriel Jesus alla corte di Massimiliano Allegri. Parliamoci chiaro, è tutt’altro che una trattativa semplice. Come detto Arteta ci punta decisamente. Ma c’è quella musichetta, questa volta europea, clamorosamente europea, che potrebbe fare la differenza nella decisione del giocatore. Vedremo.