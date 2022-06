Calciomercato Juventus, Allegri gode due volte: scambio per l’oro olimpico

Calciomercato Juventus, l’attaccante bianconero potrebbe finire in Inghilterra: scambio in vista con un club di Premier League.

Della Juventus che quest’anno ha fatto flop ne è stato, forse, l’emblema. Già la trattativa, messa in piedi in fretta e in furia, per riportarlo a Torino quando lo scorso calciomercato estivo era agli sgoccioli, non faceva presagire nulla di buono. Aveva tutta l’aria di essere un’operazione imbastita alla bell’e meglio per “tamponare” l’enorme falla provocata dall’addio – in parte annunciato – di Cristiano Ronaldo, tornato al Manchester United dopo un tira e molla durato una sessione intera.

Moise Kean resta a tutti gli effetti un giocatore dal potenziale ancora “inesplorato” ma nella sua seconda esperienza bianconera è stato – suo malgrado – vittima delle eccessive aspettative. Era impossibile che risolvesse, da solo, il problema del gol venutosi a creare dopo la cessione di CR7. Cinque, in totale, le reti realizzate dal giocatore cresciuto nel vivaio bianconero in circa trentadue presenze, pochissime da titolare. Un rendimento insoddisfacente. Da lui ci si aspettava qualcosa in più, soprattutto dopo essersi fatto rimpiangere una volta lasciata Torino tre stagioni fa.

Calciomercato Juventus, Kean possibile contropartita per Douglas Luiz

Nei prossimi giorni scatterà l’obbligo di riscatto: la Juventus dovrà versare ventotto milioni nelle casse dell’Everton, oltre ai sette già sborsati per il prestito. Le possibilità che Kean continui a vestire la maglia bianconera, tuttavia, sono poche. Una volta riscattato, la Signora lo inserirà verosimilmente nella liste dei possibili partenti. Anche perché, di estimatori, il giocatore non ne ha pochi. C’è il Psg che ha un buon ricordo di lui e lo riprenderebbe volentieri, ma le richieste arrivano anche dalla Premier League.

L’@AVFCOfficial è interessato a #Kean. Offerto come contropartita il centrocampista #DouglasLuiz 🇧🇷 24 anni, oro olimpico con la nazionale verdeoro a Tokyo. — Marcello Chirico (@MarcelloChirico) June 6, 2022

Interessa, per esempio, all’Aston Villa e non è da escludere che la Juve possa utilizzarlo come possibile contropartita per Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano, campione olimpico in carica e da tempo nel mirino della Roma di Mourinho, piace anche ai bianconeri, come ricorda il giornalista Marcello Chirico sul suo profilo Twitter.