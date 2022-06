Terremoto Juventus, doppio colpo shock: no a Di Maria

Calciomercato Juventus, le ultime notizie sulle mosse dei bianconeri: Di Maria sempre più lontano, avanza il doppio colpo.

Potrebbe essere giunto ad un punto di non ritorno il mercato della Juventus. Dopo aver aspettato per molto tempo la decisione di Angel Di Maria, il management bianconero avrebbero deciso di cambiare improvvisamente obiettivo, facendo rotta su Domenico Berardi.

L’esterno del Sassuolo è balzato al primo posto nella lista di Cherubini, che potrebbe trovare la quadra anche con l’Atletico Madrid per il ritorno all’ombra della Mole di Alvaro Morata, facendo leva sulla volontà del calciatore. A tal proposito, ecco quanto dichiarato da Gianluca Di Marzio a Sky:

La Juventus vuole Berardi, ha avviato i primi contatti. Serpeggiano riflessioni e dubbi per Di Maria, anche per le valutazioni del giocatore: non è convintissima di chiudere l’operazione con l’argentino. Ragion per cui, la Juve è tornata su un suo vecchio obiettivo.

SU MORATA – Si ragiona su uno scambio con Kean, ma occhio alla possibilità di uno sconto o anche un nuovo prestito: Juve concentrata sul ritorno di Morata.