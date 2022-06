Il calciomercato della Juventus si arricchisce di nuovi voci in questo mese di giugno, alcune delle quali davvero clamorose.

Queste settimane sono cruciali per il futuro della squadra di mister Allegri. Che deve rinnovarsi in tutti i reparti. Alcuni giocatori hanno già lasciato la Juventus, colmare i buchi lasciati da Chiellini, Dybala e Bernardeschi non sarà affatto semplice. E non bisogna dimenticare che altri giocatori da qui all’inizio del campionato potrebbero cambiare aria.

La dirigenza dunque è molto impegnata in questo periodo per cercare i giocatori adatti alle idee di calcio del tecnico livornese. Campioni affermati che porterebbero in dote carisma ed esperienza, ma anche giovani in rampa di lancio che possano aprire un nuovo ciclo vincente. Tanti sono i nomi che sono stati accostati alla Juve. Ma bisogna anche guardare alle possibili cessioni e alle evoluzioni di un mercato che non smette mai di stupire.

Calciomercato Juventus, Cuadrado nel mirino dell’Atletico

Ad esempio è tornato in bilico il futuro di Cuadrado. Jolly prezioso per la formazione bianconera visti i tanti ruoli che può ricoprire in campo. Il colombiano ha rinnovato automaticamente il suo contratto dopo la 40esima presenza, ma ha rifiutato la proposta della Juve di un biennale a 3 milioni di euro. Che avrebbe consentiro un risparmio sul monte ingaggi. Per questo motivo adesso Cuadrado è ritenuto un giocatore sacrificabile sul mercato. In Italia il calciatore potrebbe finire nel mirino della Roma. Ma come riporta “Fichajes” adesso per lui potrebbe aprirsi anche una pista all’estero. Il 34enne infatti sarebbe finito nel mirino dell’Atletico Madrid di Simeone, squadra che sarebbe pronta ad accogliere la sua esperienza e potrebbe garantirgli un buon minutaggio.