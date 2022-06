Calciomercato Juventus, fulmine a ciel sereno: “Firma venerdì”

Calciomercato Juventus, termina il lungo tira e molla: il calciatore, finito anche nel mirino dei bianconeri, firmerà il prolungamento del contratto.

Si sta per concludere una telenovela durata mesi. Un lungo tira e molla che aveva fatto “illudere” diversi club, convinti di poter arruolare, a parametro zero, un calciatore di indiscussa esperienza. E che sembrava alla ricerca di nuovi stimoli dopo aver passato praticamente un’intera vita calcistica in Catalogna. Sulle tracce di Sergi Roberto, centrocampista che ha attraversato tutto il decennio d’oro del Barcellona – quello di Messi, Xavi, Iniesta, Guardiola e Luis Enrique – c’era anche la Juventus.

Massimiliano Allegri aveva suggerito il suo nome già lo scorso gennaio, quando il giocatore appariva completamente in rotta con la società blaugrana per la questione del rinnovo del contratto. Sergi Roberto ha da poco compiuto trent’anni e, nonostante negli ultimi mesi abbia combattuto con diversi infortuni, se in forma è ancora in grado di dire la sua.

Calciomercato Juventus, Sergi Roberto rinnova con il Barcellona

Federico Cherubini, direttore sportivo bianconero, dovrà dunque depennare il suo nome dalla lista dei possibili affari. La firma sul prolungamento di un anno, come rivela il quotidiano catalano El Mundo Deportivo, è imminente. Dopo aver rinnovato Ansu Fati, Pedri e Araujo – quest’ultimo accostato più volte alla Vecchia Signora – venerdì prossimo sarà la volta del centrocampista nativo di Reus. Con il suo agente ha trovato un accordo per un ulteriore anno di contratto, a cifre ovviamente più basse. Xavi ha una grande stima di lui e lo ritiene una pedina preziosissima, grazie alla sua duttilità. Sergi Roberto è infatti in grado di ricoprire anche il ruolo di terzino. Insomma, un profilo che avrebbe sicuramente fatto comodo alla Juventus, che in quella posizione di campo è attualmente scoperta.