Calciomercato, la Juventus ringrazia il suo castigatore: “alleanza” con l’Inter.

Con il passare del tempo e l’avvicinarsi della giornata di inizio del calciomercato gli intrighi di mercato diventano sempre più numerosi e avvincenti. In questo caso, infatti, una trattativa che riguarda il giocatore dell’Inter potrebbe risolvere quella della Juventus.

Ormai è ben noto che la Juventus sia alla ricerca di uno o due giocatori per il suo reparto offensivo per via degli addii di Dybala e Morata. Su questo fronte, uno dei nomi più chiacchierati e che è stato più avvicinato alla Juventus è quello di Angel Di Maria, attualmente al PSG di Pochettino, il cui contratto non sarà rinnovato dalla società francese.

Calciomercato Juventus, Sanchez al Barça apre le porte della Juventus a Di Maria

Secondo quanto riportato da “sport.es”, infatti, la complessa situazione che riguarda l’approdo dell’attaccante della nazionale argentina alla “Vecchia Signora” potrebbe essere risolta dal trasferimento di Sanchez al Barcellona. Questo perché anche “el Fideo”, nonostante i recenti risultati non brillantissimi del club, avrebbe piacere ad entrare a far parte della famiglia Blaugrana. Ecco quindi che il ritorno del cileno in Liga potrebbe di fatto eliminare il Barcellona dal futuro dell’argentino, che sarebbe di fatto “costretto” a scegliere Torino come sua meta per il prossimo anno. I tifosi sono speranzosi, la dirigenza pure.