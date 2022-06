Calciomercato Juventus, doppia goduria Allegri: scambio tra bomber

Cresce sempre più l’attenzione della Juventus riguardo le possibili mosse di mercato dei bianconeri nelle prossime settimane.

Anche se all’apertura ufficiale del calciomercato manca ancora tanto, ormai da tempo la dirigenza sta lavorando in modo assiduo per far si che possano arrivare a Torino quei giocatori in grado di far compiere il salto di qualità alla squadra di Massimiliano Allegri. Che ha la necessità di avere almeno un paio di rinforzi di spessore in tutti i reparti. E’ soprattutto in attacco che ci sono tanti punti interrogativi.

Che Paulo Dybala andrà via non è più un mistero da tempo, ma di sicuro la Juventus sta cercando un grande campione al suo posto, un giocatore di quelli capaci di fare davvero la differenza. Ma la sostituzione dell’argentino non è l’unico problema importante da risolvere. C’è da capire anche quale sarà il futuro di Alvaro Morata. E in tal senso giungono nuove indiscrezioni.

Calciomercato Juventus, Kean all’Atletico in cambio di Morata

Si sta aprendo un altro possibile scenario di mercato per quanto riguarda lo spagnolo, almeno stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Sky. Ci sarebbe stato infatti un contatto con l’Atletico Madrid per cercare di capire le possibilità di riuscita di uno scambio. Con la Juventus pronta a mettere sul piatto il cartellino di Kean per arrivare a Morata. Una soluzione che potrebbe accontentare tutti, sia i calciatori che i club. Lo spagnolo sarebbe senz’altro ben felice di rimanere a Torino alla corte di Massimiliano Allegri, Kean reclama più spazio dopo aver vissuto una stagion non proprio felicissima. Tuttavia rimane da capire quale sarebbe la decisione di Simeone, mancherebbe l’ok dell’allenatore dei colchoneros per imbastire la trattativa.