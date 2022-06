Calciomercato, accordo totale da 100 milioni: “bye bye” Juventus

Continuano ad accumularsi voci e rumors che riguardano il calciomercato della Juventus nella prossima sessione estiva di trasferimenti.

Il mese di giugno è iniziato solamente da qualche giorno e si sta parlando molto dei possibili colpi dei bianconeri e anche di quelli delle altre grandi squadre della serie A. Pur tenendo sempre d’occhio il bilancio ogni club cerca di trovare i migliori tasselli possibili per avere una rosa sempre più forte e competitiva.

La Juventus sta cercando volti nuovi praticamente in tutte le zone del campo. Non solo in attacco dove ci sarà da sostituire Paulo Dybala. A centrocampo il sogno Pogba potrebbe presto concretizzarsi, il francese è pronto a firmare a parametro zero con i bianconeri. Per lui si tratta di un ritorno a Torino. Altri obiettivi dei bianconeri si stanno invece facendo sempre più complicati.

Calciomercato Juventus, Tchouameni-Real Madrid in dirittura d’arrivo

Di fatto era un affare chiuso da tempo, ma sta per arrivare anche l’ufficialità del passaggio di Tchouameni al Real Madrid dal Monaco. Il centrocampista, che in passato è stato accostato anche alla Juventus, è considerato come uno dei migliori giovani mediani in circolazione e le merengues hanno fiutato l’affare. Caro, come confermato anche da quanto riferito dai media spagnoli. Il giornalista di “The Athletic” David Ornstein infatti spiega come il passaggio di Tchouameni al Real Madrid arriverà per un affare complessivo di circa 100 milioni di euro.

🚨 EXCL: Real Madrid have reached verbal agreement with Monaco to sign France midfielder Aurelien Tchouameni in package worth over €100m. Clubs finalising paperwork + regulatory process before signing & official confirmation @TheAthleticUK #RMFC #ASmonaco https://t.co/QtFyvFNZSt — David Ornstein (@David_Ornstein) June 7, 2022

Una somma che difficilmente qualsiasi club italiano potrebbe spendere per un solo giocatore.