Calciomercato Juventus, “battaglia con la società”: Allegri lo vuole subito

Grande curiosità e attenzione da parte dei tifosi bianconeri riguardo le prossime mosse di calciomercato della Juventus.

La squadra bianconera sta vivendo una fase di intenso rinnovamento. Alcuni giocatori hanno già lasciato Torino e altri potrebbero farlo nel corso delle prossime settimane. Per questo motivo la dirigenza ormai sta lavorando da tempo sugli elementi da portare alla corte di mister Allegri. Calciatori che sposino al meglio le idee tattiche dell’allenatore livornese e possano essere le colonne della squadra del presente e del futuro. Soltanto in questo modo si potrà infatti aprire un nuovo ciclo vincente.

La priorità della Juventus al momento pare essere l’attacco ma in realtà i bianconeri hanno la necessità di rinforzare anche la difesa e il centrocampo con calciatori di spessore internazionale. Si guarderà con attenzione alla lista dei futuri svincolati ma bisognerà fare anche degli investimenti mirati sui giovani di talento.

Calciomercato Juventus, Di Maria uomo chiave per Allegri

Un grande campione che la Juve sta ormai corteggiando da qualche settimana è Angel Di Maria, che sarà libero di accasarsi altrove dopo la fine del contratto con il Psg fissata a fine mese. Un esterno offensivo che non ha assolutamente bisogno di presentazioni, è uno di quei calciatori che fa la differenza. Per questo motivo, come ha spiegato il giornalista Luca Momblano a Juventibus, “è cominciata la “battaglia” in società di Allegri, che vuole la risposta affermativa di Di Maria”. L’allenatore dunque reputa fondamentale l’arrivo dell’argentino, che garantirebbe tecnica e imprevedibilità all’attacco. Tuttavia sembra esserci ancora tanta distanza tra le parti soprattutto per quanto riguarda la durata del contratto: la Juve propone un biennale mentre Di Maria vorrebbe firmare per un solo anno. Con il Barcellona alla finestra pronto a inserirsi.