Calciomercato Juventus, le mani dell’Inter su Dybala: i dettagli dell’offerta

Calciomercato Juventus, terminato l’incontro tra il procuratore dell’argentino e i dirigenti dell’Inter nella sede nerazzurra.

Importanti novità per quanto riguarda il futuro di Paulo Dybala. Si è appena concluso l’incontro tra l’Inter e il procuratore dell’ormai ex giocatore bianconero avvenuto all’interno della sede nerazzurra. Segno evidente che la trattativa procede spedita tra l’amministratore delegato Beppe Marotta e l’agente dell’argentino, Jorge Antun, anche se non si è ancora arrivati ad un punto di svolta, come riporta la Gazzetta dello Sport.

La sensazione è che l’Inter, che finora ha preferito temporeggiare, adesso voglia imprimere l’accelerata decisiva. Ha capito che anche altri club – soprattutto dalla ricca Premier League – stanno intensificando il corteggiamento e non vuole assolutamente farsi sfuggire la “Joya”. Non è una novità, infatti, che le due parti siano in contatto da mesi. Soprattutto da quando la Juventus ha comunicato ufficialmente che la sua strada e quella di Dybala si sarebbero separate. A margine dell’incontro si registra ottimismo sia da parte dell’Inter sia da chi fa gli interessi dell’attaccante dell’Albiceleste. Secondo la Gazzetta ci sarebbe l’offerta sebbene rimanga ancora una certa distanza. La prima proposta dei nerazzurri è un quadriennale, a conferma della volontà di mettere Dybala al centro del progetto.