Calciomercato, annuncio ufficiale in Nazionale: niente Juventus

Calciomercato, arriva l’annuncio ufficiale che spiazza e taglia fuori la Juventus. Di seguito tutti gli aggiornamenti.

Abbiamo in queste prime settimane estive assistito al diffondersi di tante voci e indiscrezioni circa quelle che sarebbero potute essere le prime mosse di Cherubini e colleghi, soprattutto alla luce delle plurime uscite annunciate.

Senza rievocare ulteriormente chi debba ormai far parte del passato come Dybala e Chiellini, con quest’ultimo che sarà però per sempre un elemento caratterizzante ed emblematico della storia bianconera, giungono non poche novità relative al fronte offensivo. Lo scorso campionato e i rumors di questo periodo hanno lasciato intendere come Kean difficilmente potrà continuare ad essere sfruttato da Allegri, complice una stagione di certo non negativa ma che ha comunque lasciato intendere che la Vecchia Signora abbia bisogno di altro.

Una delle poche certezze dalla trequarti in su, in attesa del rientro di Chiesa, risulta essere la presenza di Dusan Vlahovic, negli ultimi mesi co-protagonista delle offensive sabaude insieme al collega Alvaro Morata. La discriminante del mercato in entrata sul fronte offensivo sarà proprio il futuro dello spagnolo.

Calciomercato Juventus, l’annuncio di Milik spiazza tutti

L’ex Real Madrid è sotto contratto con l’Atletico e fin qui abbiamo visto come a Torino non siano disposti ad assecondare le richieste dei Materassi, nonostante l’abbassamento delle pretese registratosi nelle ultime settimane. Come già raccontatovi, i profili seguiti su questo fronte sono numerosi e, tra i vari, si segnalava anche la vecchia conoscenza del campionato italiano, Arek Milik.

L’imperfetto è d’obbligo, alla luce delle dichiarazioni dell’attaccante polacco arrivate in queste ore direttamente dal ritiro della Nazionale. Da diverso tempo finito nel mirino di diversi club dopo la rinascita in Ligue 1, il bomber scuola Ajax ha affermato: “Mi piacerebbe restare al Marsiglia, mi trovo bene e sento che ho ancora tanto da dare a questa squadra e a questi tifosi”.