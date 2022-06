Calciomercato Juventus, ribaltone Zaniolo: “Mai chiamato”

Sembrano esserci davvero tanti cambiamenti all’orizzonte nel calciomercato estivo della Juventus di Allegri.

L’allenatore livornese ha ben chiaro l’obiettivo da raggiungere, ovvero lottare per lo scudetto e compiere un cammino importante in Champions League. I bianconeri hanno chiuso l’ultima stagione senza la conquista di nemmeno un titolo. Un rendimento che ovviamente non può soddisfare né la dirigenza e nemmeno i tifosi. Che sperano che la loro squadra possa tornare ad essere competitiva grazie ad un calciomercato da protagonista.

Considerate infatti le sicure partenze già annunciate e quelle che potrebbero verificarsi nelle prossime settimane, la Juventus sarà chiamata di fatto a rinforzarsi in tutti i reparti con almeno un paio di innesti di grande spessore. Solo in questo modo si potrà tornare a sognare in grande. Tanti i rumors che riguardano i bianconeri anche nelle ultime ore.

Calciomercato Juventus, nessuna richiesta ufficiale per Zaniolo

C’è un nome che intriga molto anche i tifosi ed è quello di Nicolò Zaniolo della Roma. Talento puro che è stato un po’ frenato dagli infortuni negli ultimi anni ma rimane un gioiello atteso da una carriera importante, visto che è ancora giovanissimo.

Il @acmilan ad oggi non ha mai chiesto #Zaniolo alla #AsRoma. Alla Società giallorossa è arrivato solo il sondaggio del @ManUtd. Il calciatore non è mai stato chiamato per prolungare il contratto, scadenza 2024. — Ilario RadioRadio (@IlarioDiGiovamb) June 7, 2022

La Juventus continua a rimanere interessata, ma come spiega su Twitter il direttore editoriale di Radio Radio Ilario Di Giovambattista per adesso non è arrivata alcuna richiesta per il giocatore. Solo il Manchester United avrebbe effettuato un sondaggio per Zaniolo, mentre il Milan – altra squadra che punta il numero 22 giallorosso – non lo ha mai chiesto ai giallorossi. Lo stesso giocatore è in attesa di chiamata per rinnovare il contratto, in scadenza nel 2024.