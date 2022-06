Calciomercato Juventus, colpo alla Pogba: gratis nel 2023

Siamo solo a giugno ma già in una fase molto importante del calciomercato per la Juventus e per le altre grandi squadre della serie A.

Tutti i club stanno cercando di anticipare la concorrenza per accaparrarsi quei giocatori funzionali al proprio progetto tattico. Anche se le trattative ancora sono ufficialmente chiuse, i dirigenti sono al lavoo per chiudere gli accordi e far sì che si possa mettere nero su bianco il prima possibile. Allegri attende diversi rinforzi per la sua Juventus e i tifosi con ansia attendono qualche notizia.

Si sta guardando con particolare interesse anche alla lista dei futuri svincolati, quei giocatori che sarà possibile ingaggiare a parametro zero. Mai come questa estate l’elenco di campioni liberi dopo il 30 giugno è molto lungo. Tutti cercano insomma di fiutare l’affare.

Calciomercato Juventus, Alejandro Garnacho Ferreira per l’estate 2023

La Juventus però starebbe guardando addirittura oltre, programmando nel migliore dei modi il suo futuro. Si pianificano infatti già le mosse per l’estate 2023.

👁️ Alejandro #Garnacho Ferreira, classe 2004 che nell’ultima stagione ha debuttato in #PremierLeague con il #ManUnited (11 minuti giocati). L’attaccante esterno è sotto contratto con i Red Devils fino a giugno del 2023, quando la #Juventus proverà a rilevarne il cartellino gratis — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) June 8, 2022

Come ha spiegato su Twitter infatti il giornalista Mirko Nicolino i bianconeri avrebbero messo gli occhi su

“Alejandro Garnacho Ferreira, classe 2004 che nell’ultima stagione ha debuttato in Premier League con il ManUnited (11 minuti giocati). L’attaccante esterno è sotto contratto con i Red Devils fino a giugno del 2023, quando la Juventus proverà a rilevarne il cartellino gratis”. Sarebbe senz’altro un colpo di prospettiva su un giocatore che ha ovviamente ancora ampi margini di crescita.