Calciomercato Juventus, confronto Bonucci-Allegri e quelle voci di addio

Calciomercato Juventus, c’è stato il confronto tra Allegri e Bonucci alla fine della stagione. E quelle voci di un addio non si fermano

Il nuovo capitano della Juventus sarà Leonardo Bonucci. Uno che vuole sempre dimostrare quello che è il suo valore, uno che vive di obiettivi da raggiungere, nonostante i 35 anni di di età che di certo non lo rendono un giovincello. Ma lui è fatto così, cerca stimoli per rendere al massimo, e lo ha dimostrato anche con la Nazionale: Mancini voleva mandarlo a casa, lui ha deciso di restare, anche se in campo ancora non ci è entrato in Nations League.

Bene, anche con la Juventus, nel finale di stagione, è rimasto in panchina e quella contro l’Inter, nella finale di Coppa Italia, non è andata giù più di tanto. E allora ecco che viene fuori un confronto, che c’è stato alla fine della stagione, con Allegri, per cercare di capire quali sono le intenzioni del tecnico sul suo utilizzo.

Calciomercato Juventus, le voci di un addio di Bonucci

Nessuno dei due, spiega il Corriere dello Sport, ha chiesto garanzie da parte dell’altra parte, ma il faccia a faccia è stato da uomini veri, con la consapevolezza da parte di Bonucci che non sarà un titolare fisso il prossimo anno: in questo momento sono quattro i difensori centrali nella rosa bianconera, De Ligt, Rugani, Bonucci appunto e Gatti. Ma c’è il sogno Koulibaly – che non sembra essere in procinto di rinnovare con il Napoli – e anche qualche altro nome, di piede mancino, che dovrebbe andare a prendere il posto di Chiellini.

Insomma, il posto non è sicuro, e non lo sarà. La carta d’identità parla chiaro e non è dalla parte di Leo. Che però non sembra in procinto di lasciare. Anzi, rimarrà a quanto pare, smentendo così tutte quelle voci di addio che ci sono.