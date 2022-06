Calciomercato Juventus, risposta a Di Maria: “Due brasiliani top nel mirino”

Cosa aspettarsi nei prossimi giorni dal calciomercato della Juventus? I tifosi sognano in grande: l’obiettivo è lo scudetto.

Sono ormai giorni che il mercato della società bianconera sta prendendo sempre più consistenza. Il tempo a disposizione per effettuare acquisti e cessioni è ovviamente ancora tanto, visto che le trattative si apriranno ufficialmnte a luglio. Ma nessuno può aspettare e perdere tempo se si vogliono raggiungere gli obiettivi prefissati. La concorrenza è tanta e la Juventus punta a mettere a segno grandi colpi.

Del resto bisogna pur sostituire nel migliore dei modi quei giocatori che sanno già di lasciare Torino per fine contratto e pure quelli che potrebbero partire nel corso delle prossime settimane. L’organico sta vivendo una fase di rinnovamento e per questo motivo a breve potrebbero arrivare già le ufficialità dei primi acquisti.

Calciomercato Juventus, David Neres e Raphinha tra gli obiettivi?

Oltre ai soliti nomi che stanno circolando da qualche ce ne sono altri che potrebbero rappresentare delle mosse a sorpresa da parte della dirigenza. Come ha spiegato il giornalista Luca Momblano a Juventibus, potrebbero prendere corpo due piste brasiliane. La prima porterebbe a David Neres, esterno d’attacco perfetto in un tridente offensivo. Ex Ajax e Shakhtar, sarebbe senz’altro un ottimo rinforzo. Ma attenzione anche ad un altro nome, quello di Raphinha del Leeds. Altro talento molto interessante. L’operazione però viene considerata complicata, vista anche la valutazione che ha il verdeoro. Il Leeds infatti non avrebbe intenzione di cederlo per meno di 70 milioni di euro, somma richiesta in passato al Barcellona. A quelle cifre difficile pensare che la Juventus possa farsi avanti per il calciatore.