Calciomercato Juventus, Pogba sì ma a spese dei tifosi: prezzi mai visti

Calciomercato Juventus, il colpo Pogba è possibile ma una cosa non fa contenti i tifosi. Ecco cosa sta succedendo.

Calciomercato Juventus, il colpo Pogba sembra ormai in dirittura d’arrivo. Manca solo la firma e il conseguente annuncio. Un ritorno di un vero top player di fama internazionale alla CR7 ma a che prezzo? Ok il giocatore arriverà a parametro zero ma la cosa che non fa contenti i tifosi e l’ennesimo aumento della campagna abbonamenti.

Rispetto all’anno scorso un aumento e prezzi doppi rispetto alle rivali ai vertici Milan e Inter. Troppi soldi per i tifosi soprattutto dopo due stagioni al di sotto delle aspettative. Una vera insurrezione dei supporter è infatti avvenuta sui social. Su Facebook, così come su Twitter, ci si interroga sul perché di questo ennesimo aumento di prezzo.

Calciomercato Juventus, i tifosi non ci stanno | Abbonamenti al doppio del prezzo di Inter e Milan

Prezzi esagerati per molti tifosi anche in curva. Già solo per assicurarsi un posto in Curva Scirea, come riporta ‘Calcioefinanza.it’ sarà necessario spendere 650 euro. Troppi rispetto a quelli spesi dai tifosi delle rivali ai vertici.

Ricordiamo che, comunque, comunicazioni ufficiali ai tifosi ancora non ce ne sono state. Ma le prime indicazioni sugli abbonamenti per seguire la Juventus nella nuova stagione 2022/23, comunicate direttamente agli Juventus Official Fan Club, in attesa che il club bianconero lanci la campagna ufficiale, non sono certamente economicamente alla portata di tutti.