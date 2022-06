Calciomercato Juventus, ribaltone ufficiale: “Sono solo fake news”.

Il tempo dell’inizio del calciomercato sta per arrivare: le squadre scaldano i motori in vista all’assalto ai giocatori e , di pari passo, anche tutte le fake news si preparano a uscire a ruota dalla mano di giornalisti poco impegnati.

In particolare, la Juventus di Allegri ha necessità di fare un cambio nella sua rosa bello importante, il che presuppone quindi che la dirigenza sportiva si rimbocchi le maniche per bene per trovare degni sostituti dei giocati partiti. Il reparto in cui la necessità è più stringente è sicuramente quello offensivo, dove la Juventus soffrirà partenze importanti, come quella di Dybala e Morata.

Calciomercato Juventus, parla il fratello “Arnautovic non si muove”

Nonostante l’età e le ultime sue esperienze in campionati non eccellenti, il centravanti austriaco nell’ultimo anno ha dimostrato di essere ancora in grado di reggere il livello del nostro campionato, siglando la bellezza di 14 goals. Proprio per questi motivi, almeno secondo quanto riportato dai vari giornali nelle ultime settimane, il giocatore sarebbe finito sotto ai riflettori del palcoscenico del calciomercato e molti club italiani avrebbero addirittura fatto offerte per lui. Ci ha pensato il suo procuratore, suo fratello, a chiarire la posizione del suo assistito e sottolineando più volte e in maniera ben marcata che loro non sono in trattativa con nessun altro club e che Marco è e sarà un titolare del bologna di mister Mihalovic. Insomma, le notizie uscite nelle ultime settimane riguardo possibili trasferimenti dell’austriaco sono tutte storie campate in aria.