Calciomercato Juventus, De Ligt saluta: lo prendono subito

Il calciomercato della Juventus nel corso delle prossime settimane sarà ricco di movimenti sia in entrata che in uscita.

E’ arcinota la necessità di effettuare degli acquisti importanti per rinnovare la rosa di mister Allegri. Che per adesso ha perso dei giocatori importanti come Chiellini, Dybala e Bernardeschi. Vuoti che andranno colmati con l’arrivo di elementi in grado di elevare il tasso tecnico della sua squadra, che possano essere per anni delle colonne della Juventus e aiutarla a vincere sia in Italia che in Europa.

Altrettanto importante per il club sarà definire delle cessioni volte a recuperare un tesoretto da reinvestire e a non appesantire troppo il monte ingaggi. Ci sono dei giocatori che la Juventus dovrà tenersi stretta, impensabile una squadra vincente senza il loro contributo.

Calciomercato Juventus, Chelsea, Liverpool e United vogliono de Ligt

Come si legge questa mattina sul Corriere dello Sport, ci sono tre grandi squadre della Premier League che sono pronte all’assalto per arrivare a de Ligt. Giocatore di spessore internazionale per il quale sarebbero pronte a mettere sul piatto delle somme importanti. Chelsea, Liverpool e Manchester United – chi per un motivo chi per un altro – stanno cercando un centrale e l’avrebbero individuato proprio nel calciatore della Juventus. Inutile sottolineare come il club dovrà fare di tutto per respingere al mittente ogni possibile offerta per l’ex Ajax, fondamentale pilastro della squadra di mister Allegri. L’impressione però è che proprio la concorrenza di tre club inglesi con forti disponibilità economiche possa generare un’asta al rialzo per de Ligt.