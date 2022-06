Calciomercato, nuovo affare Juventus-Inter: da Inzaghi per 20 milioni

Calciomercato Juventus, un colpo di scena inaspettato. Adesso tutto può succedere per il difensore: ecco le due eventualità.

Calciomercato Juventus, ancora niente di deciso per il futuro di Demiral. Il turco è ad un bivio: scegliere di ritornare in bianconero, in caso in cui l’Atalanta non dovesse esercitare il diritto di riscatto oppure essere riscattato per poi essere ceduto all’eterna rivale dei bianconeri, l’Inter di Simone Inzaghi.

Come scrivono da ‘Calciomercato.com’, l’Inter valuterebbe il turco come eventuale sostituto di Skriniar che è entrato nel mirino del Psg. Demiral potrebbe essere il colpo improvviso dell’Inter, che dopo aver bloccato Bremer, andrebbe sull’ex bianconero.

Calciomercato Juventus, Demiral all’Inter è una eventualità | 20 milioni

Un operazione che costerebbe all’Inter 20 milioni di euro in caso, appunto, di riscatto dell’Atalanta. Tutto però dipenderà dalla Dea, nel caso decidessero, come sembrava qualche settimana fa, cioè di non riscattarlo, a quel punto il giocatore tornerebbe a Torino e non sarebbe un male data anche la partenza di Chiellini.

Tutto dipenderà comunque dalla volontà di Gasperini e del suo club. Ma non è da escludersi che l’Inter possa farsi sotto anche su Demiral, dopo che negli scorsi giorni si è perlato di una possibilità di vedere Cuadrado come valida alternativa a Perisic ormai nuovo giocatore del Tottenham di Antonio Conte. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni ma in casa di rientro a Torino, Demiral potrebbe dare un contributo ulteriore in difesa visto anche l’addio di Giorgio Chiellini.