Calciomercato Juventus, smacco Zaniolo: “35 milioni più bonus”

Sono giorni davvero molto importanti per capire quelle che potrebbero essere le mosse di calciomercato della Juventus, e non solo.

Il mese di giugno è ormai iniziato da qualche giorno e man mano che il tempo passa ci si avvicina alla data dei ritiri precampionato. Tutti gli allenatori sognano di avere al più presto l’organico al completo in modo da poter iniziare subito a lavorare sul campo. Non potrà chiaramente essere così, perchè le trattative sono complesse e serve sempre tempo per completarle. La Juventus poi di trattative ne dovrà imbastire parecchie in questo periodo.

La squadra bianconera è infatti interessata da un profondo cambiamento. Alcuni elementi chiave del passato sono già andati via e le cessioni potrebbero non essere ancora finite. Per questo motivo nelle prossime settimane è lecito attendersi più di un movimento all’interno della formazione di mister Allegri. Che aspetta rinforzi in tutte le zone del campo, specie in attacco.

Calciomercato Juventus, per Zaniolo il Milan ha pronta l’offerta?

La partenza di Dybala infatti andrà colmata con l’arrivo di un grande campione. La Juve ha posato gli occhi su Di Maria ma il suo arrivo pare essersi complicato. Altro potenziale obiettivo è Nicolò Zaniolo della Roma. Per il quale però si fa sempre più insidiosa la concorrenza del Milan.

Come ribadito ieri, per #Zaniolo il #Milan presenterà una prima offerta da 35 mln + bonus nei prossimi giorni. Qualora la #Roma andasse su una valutazione superiore ai 45 mln il Milan virerá su un altro esterno destro di livello. 1/2 — Sebastiano Sarno (@Seby_Sarno_) June 9, 2022

Come ha spiegato Sebastiano Sarno su Twitter, i rossoneri potrebbero farsi avanti nei prossimi giorni con la Roma presentando per il loro numero 22 un’offerta di 35 milioni di euro più bonus. Somma che difficilmente i giallorossi accetterebbero.