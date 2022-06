Calciomercato Juventus, Pogba “tradisce” Allegri: doppio ribaltone

Calciomercato Juventus, il futuro di Pogba in bianconero sembra cosa fatta ma l’ultimo ribaltone potrebbe stravolgere tutto.

Calciomercato Juventus, il futuro di Paul Pogba in bianconero è ormai prossimo all’arrivo, almeno è quello che pensano tutti ma stando a recenti indiscrezioni potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena. Da ‘parisfans’ si parla, infatti, di un’eventualità decisamente spiacevole per i tifosi bianconeri. Un doppio colpo del Psg veramente spiazzante.

Secondo infatti i media francesi il Psg starebbe per formalizzare il nuovo allenatore, cioè Zinedine Zidane e insieme a lui potrebbe arrivare anche Paul Pogba. Una spiacevole eventualità per tutti i tifosi bianconeri che non aspettano altro se non, appunto, l’annuncio dell’abile centrocampista.

Calciomercato Juventus, Pogba al Psg insieme a Zidane | La spiacevole eventualità

Stando infatti all’indiscrezione, Zidane, accostato, a lungo, anche alla panchina della Juventus adesso potrebbe diventare il prossimo allenatore del Psg. Nulla di nuovo fino adesso se non, appunto, l’eventualità di portarsi insieme Paul Pogba. Spiacevolissima situazione per i tanti supporter bianconeri che stanno aspettando impazientemente l’annuncio.

Ma nulla è ancora deciso sia chiaro ma quanto scrive ‘parisfans’ non fa certo contenti i tifosi. Secondo infatti il portale francese Pogba avrebbe, fino adesso, aspettato la formalizzazione dell’arrivo di Zidane per avviare le discussioni con Psg. Avremo ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane sperando che non sia effettivamente così.