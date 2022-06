Calciomercato Juventus, irruzione Psg per Pogba: Allegri non ha dubbi: le informazioni riportate da calciomercato.it tranquillizzano i tifosi

Le notizie dell’ultim’ora hanno scosso i tifosi della Juventus. Una trattativa che sembrava chiusa si è clamorosamente riaperta: insomma, Pogba non è sicuro di arrivare in bianconero il prossimo anno, soprattutto per quell’inserimento del Psg – in procinto, a quanto pare, nonostante le smentite di sorta – di annunciare Zidane e con lo stesso ex tecnico dell’allenatore del Real Madrid che avrebbe messo come primo punto l’acquisto dell’ex Manchester United.

Insomma, intrecci di mercato che sono difficile da decifrare al momento. Anche se, secondo quanto riportato in esclusiva da calciomercato.it, le cose in questo momento potrebbero essere diverse da come raccontate.

Calciomercato Juventus, le ultime su Pogba

Questo inserimento, secondo il portale, non dovrebbe portare a dei contraccolpi sulla Juventus. Anzi, l’ipotesi Psg non sarebbe del tutto concreta. Una notizia, questa, confermata anche dal giornalista Leonetti durante la trasmissione Twitch di Juvenitbus, che dà ormai quasi per fatto l’affare Pogback. Entrando comunque nel dettaglio di quelle che sono le informazioni del sito, l’inserimento dei parigini è tardivo e ci sarebbero sicuramente pochi margini di una riapertura della trattativa. Certo, una piccola porta rimane aperta per quelle che sono le condizioni economiche del Psg, che ha un budget illimitato e che potrebbe sempre sparare delle cifre inarrivabili. Ma in questo caso è la voglia del giocatore a dover fare la differenza: i segnali sono quelli giusti, e Allegri sembra anche tranquillo di una soluzione positiva dell’operazione. Vedremo.