Calciomercato Juventus, scelto il sostituto: Allegri avrà la sua “freccia”

Calciomercato Juventus, adesso Allegri potrebbe avere, finalmente, la sua “freccia”. L’ultimo indizio non lascia dubbi.

Calciomercato Juventus, Allegri pronto ad accogliere Kostic. Il serbo sembra aver già scelto la Juventus, tanto che il suo attuale club sta già cercando il sostituto. Lo comunica il ‘Mundo Deportivo’ che parla, appunto, dell’Eintracht Francoforte alla caccia di un rinforzo che possa prendere l’eredità di Kostic.

Allegri quindi può già “vantare” il primo, probabile, acquisto della stagione. Un rinforzo necessario che arriva in un momento di rilancio. Proprio questo è il focus bianconero, dalla prossima stagione non saranno ammessi ulteriori errori. I bianconeri voglio ripartire con una rosa competitiva che possa fare la differenza in Italia ma anche e soprattutto in Europa.

Calciomercato Juventus, Kostic ci siamo | Allegri gongola

Un giocatore di qualità ma anche di grande esperienza. Kostic è già molto vicino alla Juventus e lui stesso vorrebbe Torino, motivato dall’ambiente ma anche dalle grandi ambizioni del club di Andrea Agnelli. Non è un caso che, pare, abbia già parlato a lungo con il compagno di nazionale, Dusan Vlahovic, proprio della squadra bianconera e della città di Torino.

Kostic dunque potrebbe essere il primo acquisto di Allegri in attesa di capire come si svilupperanno le altri grandi due operazioni di mercato, in primis Di Maria che è già stata sbloccata e poi Pogba che pare abbia già scelto la Juventus anche lui, pronto a rilanciarsi a livello europeo. Attendiamo impazientemente, così come i tifosi, gli annunci ufficiali del club.