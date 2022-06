Calciomercato Juventus, fumata nera: Allegri perde un suo fedelissimo.

Da diverse settimane non si fa altro che discutere del caso del giocatore del Juventus. Le ipotesi, come sempre sono tre: resterà a Torino, tornerà a casa sua o andrà addirittura in qualche altro club?

Al netto di tutte le speculazioni sul caso, da quanto riportato da “Sportmediaset” sembra che un incontro tra le parti sia avvenuto e che la fumata sia stata nera. Per questo, il rapporto con il campione non dovrebbe continuare ed egli dovrebbe tornare a “casa sua”, che fa strano dopo averlo visto indossare per tanti anni i colori della Juventus. Per non parlare della ripercussione emotiva che la decisione avrebbe su di lui che si è innamorato di Torino e dell’Italia,

Calciomercato Juventus, Morata torna all’Atletico Madrid

Secondo le indiscrezioni raccolte da Claudio Raimondi di “Sportmediaset” lo spagnolo sarebbe destinato a tornare a casa perché la Juventus e l’Atletico Madrid non sono riuscite a raggiungere un accordo di massima per il rinnovo del prestito o, comunque, a trovare un modo che permettesse ad Alvaro di restare in bianconero. L’esperto si è inoltre sbilanciato circa il suo futuro: il giocatore della nazionale spagnola potrebbe o restare a Madrid, poco probabile, o addirittura essere mandato all’Arsenal, che è proprio alla ricerca di un attaccante.