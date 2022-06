Calciomercato Juventus, fine della storia: doccia gelata ufficiale

Calciomercato Juventus, i tentennamenti sul rinnovo del contratto avevano attirato l’attenzione di diversi club, tra cui quello bianconero.

Ha solamente diciassette anni ma è già un punto fermo del suo club e addirittura ha scalato in tempi record le gerarchie anche nella nazionale maggiore. I suoi due allenatori, Xavi e Luis Enrique, non possono farne a meno, lo considerano una pedina insostituibile nonostante non sia ancora neanche maggiorenne. Gavi, classe 2004, lo sarà il prossimo agosto ed è il gioiello più luminoso uscito dalla sempre prolifica cantera del Barcellona.

Arrivato in Catalogna nel 2015 quand’era ancora quasi un bambino, il prodotto del vivaio blaugrana ha bruciato le tappe e già da qualche mese non si fa altro che discutere del suo rinnovo del contratto, in scadenza nel 2023. Che, secondo le notizie giunte dalla città catalana, non era affatto scontato così come si pensava all’inizio. Tentennamenti che avevano improvvisamente attirato l’attenzione di altri importanti club europei, tra cui la Juventus. La Vecchia Signora, così come altre società, si era accontentata di ottenere qualche informazione per capire se l’operazione potesse essere fattibile.

Sarebbe stato un sogno mettere le mani su uno dei giocatori più promettenti del panorama mondiale, un prospetto già in grado di fare la differenza. Sogno che tuttavia è destinato a rimanere tale. Nei prossimi giorni, infatti, Gavi dovrebbe apporre la propria firma su un quinquennale da almeno quattro milioni l’anno. “Accompagnato” dalla solita clausola rescissoria monstre – si parla addirittura di un miliardo di euro – molto simile a quella con cui tempo fa è stato blindato l’altro gioiello del Barça, Pedri.

Barça president Laporta confirms: “We are very close to reaching an agreement with Gavi to extend his contract”. 🚨🇪🇸 #FCB @relevo

“We are optimistic about the renewal of Gavi. We want him to continue at Barça”, he added. pic.twitter.com/7IYADXcUQG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2022