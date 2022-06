Calciomercato Juventus, “doppietta” in attacco: lo prendono prima del ritiro

Calciomercato Juventus, doppietta in attacco per Cherubini che vuole regalare ad Allegri un rinforzo prima dell’inizio della nuova stagione

Doppietta in attacco per Federico Cherubini. Che vorrebbe regalare due innesti ad Allegri prima dell’inizio del ritiro. Diciamo che in realtà, il volto nuovo, dovrebbe essere solo uno, visto che si parla nell’altro caso di Morata. Che, però, almeno per il momento, non è più un giocatore della Juventus, ecco perché TuttoSport in edicola questa mattina sottolinea come l’impegno per il direttore dell’area tecnica bianconera è doppio.

Ma andiamo con ordine e partiamo appunto dallo spagnolo, che ha fatto capire in tutte le salse di voler rimanere ancora in bianconero, disposto anche a prolungare il contratto con l’Atletico Madrid di un altro anno per rinnovare il prestito oneroso. Nei piani dei Colchoneros, Alvaro, non ci rientra. Ma gli spagnoli hanno già rispedito al mittente l’offerta di 15 milioni di euro più bonus che la Juve ha avanzato per il riscatto definitivo. Se ne riparlerà comunque a breve, con la sensazione che possa arrivare la più classica delle fumate bianche.

Calciomercato Juventus, ecco il nuovo innesto

E poi serve un altro attaccante, soprattutto perché un addio di Kean appare assai probabile se non certo. Lontani in questo momento i sogni che portano i nomi di Gabriel Jesus (Manchester City) e Timo Werner (Chelsea), Cherubini è alla ricerca di un vice Dusan Vlahovic. Il nome che adesso circola con molta insistenza è quello dell’austriaco Arnautovic del Bologna, anche se non scalda più di tanto i cuori dei tifosi della Juventus. In tutto questo ci potrebbe essere un altro intreccio con l’Atletico, visto che si parla anche di Giovanni Simeone, che potrebbe essere un altro obiettivo e che potrebbe anche, sotto l’aspetto economico, essere un esborso minore per le casse bianconere.

Occhio infine anche al nome di Raspadori, che ha sì delle caratteristiche diverse, ma che è una pista che mai è stata del tutto abbandonata.