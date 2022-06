Calciomercato, champagne Juventus: 80 milioni per il “supereroe” di Agnelli

Calciomercato Juventus, 80 milioni di euro per il supereroe di Andrea Agnelli. Non ci sono scossoni nella trattativa

Ieri è stata sicuramente una giornata complicata per i tifosi della Juventus. Una di quelle a mettere subito in archivio per le voci incontrollate della mattinata di un inserimento importante, forse decisivo, del Psg su Paul Pogba. Nel pomeriggio poi le cose sono migliorate, e la schiarita, quella definitiva, la dà questa mattina la Gazzetta dello Sport, sottolineando come Pogba si è promesso alla Juventus per quel ritorno che tutti sognano e che non ha nessuna intenzione di fare marcia indietro. Anche perché, a quanto sembra, si starebbero solamente limando gli ultimi dettagli di questa operazione: il grosso è stato già fatto, e manca insomma solamente qualche postilla in quel contratto che potrebbe anche essere diverso e più lungo di quello che fino al momento è stato messo in preventivo.

Agnelli stravede per Pogba e Pogba vuole solo la Juventus. I tre anni di contratto potrebbero quindi diventare quattro – una firma a vita praticamente, visto che alla fine di questo accordo il Polpo avrebbe 33 anni – e un investimento di 80 milioni di euro lordi che però la Juventus sa benissimo di poter ammortizzare con tutti quegli introiti che un ritorno del genere garantirebbe. Sarebbe anche questo uno dei motivi che starebbe bloccando l’annuncio ufficiale che, in ogni caso, appare davvero blindato.

Calciomercato Juventus, quando firma Pogba

La firma è attesa a breve – spiega ancora la Gazzetta dello Sport – mentre Pogba in questo momento è in vacanza a Miami. Allegri lo attende con ansia, Agnelli non vede l’ora di riabbracciarlo così come tutto il popolo bianconero che aspetta solamente quell’annuncio. Magari con qualche trovata del social media manager bianconero che l’anno scorso prima di ufficializzare il tecnico ha piazzato una cartina del Minnesota sui social. Chiaro riferimento al livornese.

Magari attendiamo quella cresta, sempre precisa, sulla testa di Pogba.