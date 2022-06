Allegri detta la linea: 7 colpi per ribaltare il mercato della Juventus

Juventus, Allegri detta i punti cruciali da migliorare per poter fare il salto di qualità. Ben 7 potenziali acquisti.

Juventus, Allegri è la linea guida per fare il salto di qualità definitivo ma per potersi permettere una decisiva competitività tra campionato e Europa bisognerà, necessariamente, mettere mano alle casse. Ben sette potenziali acquisti sono nel mirino. Andiamo a scoprire quali.

Il primo è, chiaramente, Paul Pogba. Il polpo sembra ormai cosa fatta e si attende soltanto l’ufficialità. Lui sarà il top player da cui ripartire in mediana ma un altro top player potrebbe arrivare sulle fasce, si attende anche Angel Di Maria che continua ad essere nel mirino della dirigenza.

Calciomercato Juventus, da Pogba ad altri sei acquisti | La linea guida da cui ripartire

Pogba, Di Maria e Kostic. Anche il serbo potrebbe essere l’altro grande rinforzo sulle fasce. Per lui si andrebbe a chiudere l’operazione ad una cifra intorno ai 15 milioni, più che sostenibile per i bianconeri. Guardando invece l’attacco, c’è bisogno di sicurezze e la Juventus vuole ritrovare Alvaro Morata, bisogna solo trovare un accordo con l’Atletico Madrid ma la volontà del bomber spagnolo è chiara, rimanere ancora in bianconero.

Rabiot potrebbe essere una sorpresa da cui ripartire ma se dovessero arrivare offerte importanti, come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juventus lo lascerebbe partire, magari in Inghilterra. E poi rimangono i due centrali. De Ligt tra rinnovo o super cessione e Demiral che potrebbe ritornare all’ovile dopo l’esperienza all’Atalanta. In caso di cessione il turco verrà ceduto a non meno di 20 milioni di euro. Sette mosse cruciali da cui ripartire per l’ormai imminente prossima stagione.