Calciomercato Juventus, Cherubini non ci sta: nuovo ribaltone per Di Maria

Ci avviamo alla metà del mese di giugno e ci sono ancora tante trattative aperte per il calciomercato estivo della Juventus.

C’è la necessità di iniziare a stringere i tempi perchè il prossimo campionato sarà decisamente particolare. Si inizierà a metà agosto con un tour de force e non si potranno perdere punti per strada. Poi ci sarà la pausa invernale per i mondiali che si giocheranno tra novembre e dicembre in Qatar che rappresenterà una interruzione inedita per tanti calciatori. La dirigenza vuole cercare di mettere a disposizione di Allegri al più presto la rosa al completo.

Ci sono degli importanti colpi da fare. In primis bisogna colmare i vuoti lasciati nella rosa da Chiellini, Dybala e Bernardeschi. E poi ci sarà l’obiettivo complessivo di migliorare un organico chiamato ad esser protagonista in Italia e in Europa. Servono investimenti mirati in tutti i reparti, almeno un paio di volti nuovi per ogni zona del campo.

Calciomercato Juventus, si stringe per Di Maria

In attacco la priorità al momento è riuscire a trovare l’erede di Paulo Dybala. L’argentino, come ormai è noto, è libero di accasarsi altrove visto il mancato rinnovo di contratto. La Juventus vuole andare sul sicuro ed è per questo che ha individuato in Angel Di Maria il suo possibile sostituto. Si avvia a vivere gli ultimi anni della sua carriera, ma l’argentino (a breve libero a parametro zero) ex Psg è un calciatore di qualità e di spessore internazionale. I bianconeri sono interessati a lui da qualche tempo, ma come spiega Tuttosport adesso hanno un po’ di fretta, bisogna iniziare a chiudere qualche operazione di mercato. Per questo motivo ci si aspetta a breve giro di posta la risposta dell’esterno offensivo. Nelle ultime ore è cresciuto l’ottimismo riguardo un suo sì, i tifosi aspettano con ansia la sua risposta.