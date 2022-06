Calciomercato, l’Inter pesca di nuovo dalla Juve: maxi effetto domino

Il calciomercato della Juventus continua ovviamente ad essere l’argomento principale di discussione nella tifoseria bianconera.

Non potrebbe essere altrimenti, visto che ogni giorno che passa tanti elementi vengono accostati alla squadra di Allegri. L’allenatore livornese sta rivoluzionando la rosa, la società dovrà mettergli a disposizione diversi nuovi giocatori viste le partenze che ci sono già state e le cessioni che potrebbero concretizzarsi nelle prossime settimane.

Già perché la Juventus non dovrà pensare solamente gli acquisti, ma anche a chi dovrà rimanere in organico nella prossima stagione. Per fine prestito torneranno alla base tanti calciatori, alcuni giovani interessanti potrebbero anche rimanere. Mentre altri sono destinati a fare nuovamente le valigie per continuare altrove la loro carriera.

Calciomercato Juventus, l’Inter si inserisce per Demiral

A sorpresa i nerazzurri tra le opzioni per rinforzare la difesa avrebbero messo nel mirino anche un giocatore della Juventus. Vale a dire Merih Demiral, per il quale l’Atalanta non dovrebbe esercitare l’opzione di riscatto e dunque dovrebbe tornare a Torino. Ma solamente di passaggio, visto che per lui sembra profilarsi una nuova cessione.

🚨 Inter is monitoring the status of Merih Demiral. 🇹🇷 🔵⚫ #ForzaInter pic.twitter.com/fitrBv9uGn — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 11, 2022

L’Inter – come ha spiegato Emrek Konur su Twitter – starebbe seguendo con attenzione l’evolversi della situazione. Il club nerazzurro potrebbe cedere uno tra Bastoni e Skriniar, scatenando di fatto un effetto dominio a livello internazionale che potrebbe coinvolgere tanti top player difensivi.