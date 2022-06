Calciomercato, Lewandowski inguaia la Juventus: la vendetta è d’etoiles

By

Calciomercato Juventus, il futuro di Lewandowski potrebbe cambiare improvvisamente e ciò rappresenterebbe una reazione a catena.

Calciomercato Juventus, il Psg piomba sul bomber polacco. Si è parlato a lungo della possibilità di vedere il campione del Bayern Monaco in Spagna, come prossimo attaccante del Barcellona ma nelle ultime ore si parla anche di un interesse concreto dei francesi del Psg, pronti a fare “follie” pur di averlo in squadra.

Stando infatti al portale francese ‘L’Equipe”, il Psg avrebbe già messo nel mirino il fortissimo attaccante polacco e ciò potrebbe rappresentare una reazione a catena. Perché se, così fosse, il Barcellona a questo punto andrebbe a puntare il piano b cioè Alvaro Morata.

Calciomercato Juventus, Lewandowski al Psg “sblocca” Morata al Barcellona

Si è recentemente parlato della volontà da parte della dirigenza bianconera e del mister Allegri e anche dello stesso attaccante spagnolo di continuare ancora alla Juventus, ma il mancato accordo sul prestito con l’Atletico e la volontà del Psg di prendere Lewandowski, sbloccherebbero del tutto il possibile assalto da parte del Barcellona nei confronti di Morata.

Un brutto colpo per Allegri che voleva continuare, ancora, con il proprio pupillo. Ma se il Psg dovesse fare, realmente, sul serio per Lewandowski, a questo punto il Barcellona andrebbe su un obiettivo che già seguiva nella precedente sessione di mercato. Infatti il Barcellona fu vicino a Morata già nel gennaio scorso e questo mancato assalto al polacco, obbligherebbe la dirigenza blaugrana a correre ai ripari optando per l’opzione b, cioè Alvaro.