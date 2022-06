Attenzione a quello che potrebbe accadere nei prossimi giorni, il calciomercato della Juventus è davvero bollente.

La squadra di Massimiliano Allegri sta per subire dei grandi cambiamenti. Alcuni sono dettati dalle partenze di alcuni big come Chiellini e Dybala che andranno rimpiazzati con l’ingaggio di altri campioni. Altri movimenti invece saranno dettati da quel che succederà nel corso delle prossime settimane. Non è da escludere infatti che possano esserci altre partenze. Quel che sembra certo è che la Juventus dovrà fare degli investimenti importanti per far si che si possa lottare per obiettivi importanti.

Arriveranno almeno un paio di rinforzi per ogni reparto e le priorità per adesso sembrano riguardare l’attacco e il centrocampo. Con tanti nomi come possibili colpi: i tifosi sognano in grande. Il colpo più importante atteso dai tifosi è quello relativo a Paul Pogba, che a breve sarà libero da impegni visto che il suo contratto con il Manchester United è in scadenza e non sarà rinnovato.

Calciomercato Juventus, Pogba vicino ma serve pazienza

Il francese ormai da qualche giorno è molto vicino alla Juventus, in pole position per ingaggiarlo a parametro zero. Nelle ultime ore però si era riparlato di un possibile inserimento del Psg per soffiarlo ai bianconeri.

Il countdown sarà lungo. Ma la #Juventus, anche nelle ultime ore, sul fronte #Pogba ha ricevuto forti rassicurazioni. Insomma, al netto di alcuni aspetti burocratici, i bianconeri hanno fatto tutto quello che dovevano fare. Parola d’ordine: pazienza ⏳🇫🇷⚪️⚫️@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) June 11, 2022

Come spiega però Romeo Agresti su Twitter la Juventus ha ricevuto rassicurazioni sul fatto che alla fine Pogba si legherà alla squadra di Allegri. C’è bisogno però di pazienza affinchè venga messo tutto nero su bianco e l’affare possa andare in porto.