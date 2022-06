Calciomercato Juventus, accordo triennale: Allegri ora trema

Il prossimo calciomercato della Juventus è uno dei più attesi degli ultimi anni, visti i tanti nuovi giocatori in arrivo a Torino.

La rosa di Allegri sta proseguendo nella sua fase di rinnovamento. Dopo l’arrivo di elementi chiave come Zakaria e Vlahovic nel mese di gennaio, adesso la dirigenza sa che deve cercare al più presto i sostituti di Dybala, Chiellini e Bernardeschi che hanno lasciato la squadra. Ma serviranno anche altri volti nuovi per cercare di dare l’assalto allo scudetto.

Per adesso la trattativa che pare essere più vicina alla chiusura è quella relativa a Pogba, che potrebbe ritornare nuovamente alla corte del tecnico livornese. Il suo contratto con lo United è infatti in scadenza e non sarà rinnovato. Dunque sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero, senza che il suo nuovo club spenda un euro per il suo cartellino.

Calciomercato Juventus, Zidane al Psg fa preoccupare per Pogba

Pogba come detto pare essere molto vicino alla Juventus, per la gioia dei tifosi bianconeri. Eppure quel che sta avvenendo nelle ultime ore potrebbe far preoccupare mister Allegri e ovviamente tutti i supporters della formazione torinese.

Zidane y el ⁦@PSG_inside⁩ ya habrían llegado a un principio de acuerdo. Firmará por tres años y se hará oficial a finales de mes de junio. ⁦@mundodeportivo⁩ https://t.co/fwTdqpSLIU — Ramón Fuentes (@RamonFuentes74) June 11, 2022

Secondo quanto riporta infatti il “Mundo Deportivo” Zidane e il Psg hanno trovato un principio d’accordo. L’ex trequartista bianconero firmerà per tre stagioni e l’affare sarà reso ufficiale alla fine del mese. L’arrivo di Zidane al Psg potrebbe scombussolare il mercato dei francesi, con il ricco club rappresentato dalla Torre Eiffel che potrebbe cercare di fare un tentativo per ingaggiare Pogba a suon di milioni di euro.