Calciomercato Juventus, Di Maria non si sblocca: Allegri cala il jolly

Calciomercato Juventus, le ultime sul futuro di Angel Di Maria rivelata da Sky. El Fideo al centro di un intrigo clamoroso.

Di Maria, irresistibilmente Di Maria. Le ultime mosse di mercato della Juventus sono rivolte principalmente all’acquisto del “Fideo”, vero e proprio obiettivo di Max Allegri. Una volta archiviata la pista Pogba – per il quale si aspettano soltanto le visite mediche di rito che suggelleranno il tutto – Cherubini sta provando a capire i margini di manovra per l’approdo del fuoriclasse argentino all’ombra della Mole.

Tuttavia, stando a quanto riferito da Gianluca di Marzio, i segnali palesati nella giornata di oggi sono piuttosto negativi: ci sono significativi passi indietro, con la Juve che continua a sondare sia Berardi che Kostic – che comunque potrebbero arrivare insieme – come alternative per completare il parco attaccanti. Nessun passo in avanti per Di Maria, dunque: la sensazione è che con il passare del tempo, le chances legate all’acquisto dell’esterno possano diventare sempre più basse. Ricordiamo che la “Vecchia Signora” ha messo sul piatto un contratto biennale per poter beneficiare del Decreto Crescita, mentre l’ex Real vorrebbe firmare un annuale molto corposo – nell’ordine dei 9 milioni di euro – per poter approdare tra un anno al Rosario Central.