Calciomercato Juventus, Allegri fa il ds: “Scambio per Malinovskyi”

Calciomercato Juventus, il tecnico avrebbe suggerito un’operazione di mercato ai suoi dirigenti per arrivare al fantasista ucraino.

Quando gli scout dell’Atalanta si sono imbattuti in lui, hanno fatto tutto di fretta e furia. A quel tempo giocava in Belgio e vestiva la maglia del Genk, ma da un giorno all’altro si è ritrovato in Lombardia e pronto a debuttare in Serie A. Ha avuto bisogno di tempo per adattarsi alla nuova realtà male conferme da parte sua non si sono fatte attendere. Ed è stato subito chiaro che quello di Ruslan Malinovskyi fosse stato uno degli acquisti migliori di sempre per l’ambizioso club orobico.

Alla città di Bergamo deve tanto, ma i tempi sono maturi per spiccare il volo e per iniziare una nuova avventura altrove. Grazie alla Dea ha imparato a “correre” e ha fatto conoscere le sue qualità. L’intenzione del ventinovenne ucraino ora sarebbe però quella di fare le valigie e di provare l’ebbrezza di giocare con una squadra ancor più prestigiosa.

Calciomercato Juventus, Demiral pedina di scambio per il centrocampista nerazzurro

Una decisione che sarebbe maturata all’indomani dell’esclusione dell’Atalanta dalla prossima Champions League. Un boccone che lui non avrebbe mai mandato giù. Malinovskyi ce l’aveva messa tutta per traghettare la Dea nella massima competizione europea, ma a nulla sono valsi i suoi sforzi. Le 10 reti e i 7 assist ai suoi compagni nulla hanno potuto contro la deriva a cui è andata incontro nel finale di campionato la squadra di Gasperini. In molti ritengono dunque che sia stata quella la molla decisiva.

Che il suo addio, imminente a detta dei bene informati, sarebbe legato a doppio filo a questa delusione così cocente. Ma se è vero, come dicono, che voglia lasciare Bergamo, non ci vorrà molto prima che un altro club gli presenti l’offerta che potrebbe cambiargli la vita. Forse ce n’è addirittura già una, stando a quello che il giornalista esperto di mercato Luca Momblano ha spifferato durante il suo intervento a Juventibus. “L’idea sarebbe stata suggerita da Allegri in prima persona – ha spiegato – E si tratta di uno scambio tra Demiral (di proprietà della Juventus ma in prestito all’Atalanta) e Malinovskyi”.

Se sia vero o meno è tutto ancora da accertare, ma non si può escludere, a questo punto, che ci siano il bianco ed il nero nel futuro del talento venuto dal Belgio.