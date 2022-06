Calciomercato Juventus, Cherubini alla Verstappen: incontro lampo per chiudere i giochi

By

Calciomercato Juventus, i bianconeri in pole per l’acquisto e adesso l’incontro per chiudere definitivamente l’operazione.

Calciomercato Juventus, come scrive ‘Tuttosport’, i bianconeri sono in pole per Molina. L’obiettivo è quello di chiudere al più presto il laterale argentino dell’Udinese, obiettivo dichiarato della società e dello stesso Cherubini che adesso dovrebbe avere l’incontro decisivo per chiudere l’operazione.

Un incontro lampo affinché si possa consolidare uno dei già più sentiti obiettivi stagionali. La Juventus vuole costruire una squadra solida e l’argentino per caratteristiche tecniche ha dimostrato di avere la stoffa per fare la differenza anche in una big. Su di lui c’era anche l’interesse dell’Atletico Madrid che adesso si sarebbe defilato definitivamente lasciando quindi libertà d’azione alla Juventus.

Calciomercato Juventus, incontro decisivo per Molina | Cherubini vuole chiudere

L’argentino, di fatto, potrebbe essere il primo grande acquisto di questa nuova Juventus di Allegri. Un giocatore duttile che ricoprirà la fascia. Un erede designato di Cuadrado. Dopo l’interesse per Udogie, che alla fine rimarrà proprio ad Udine, Molina è l’altro grande obiettivo della dirigenza.

Un sì per fare la differenza. Cherubini vuole chiudere l’operazione il più presto possibile e si avvale della volontà del giocatore pronto, da subito, a fare la differenza ad alti livelli. Staremo a vedere come si evolverà l’operazione, in attesa dell’ufficialità.