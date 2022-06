Calciomercato Juventus, Di Maria e quella risposta: volo già prenotato

Calciomercato Juventus, Cherubini non aspetta più Di Maria: fissata la dead line. E intanto, il volo è stato già prenotato.

Settimana decisiva per l’evolvere del mercato della Juventus. I bianconeri hanno da tempo chiuso l’accordo con Paul Pogba, con il “Polpo” pronto a mettere la sua firma su un contratto triennale con opzione per il quarto anno. Ma Cherubini non si ferma, e aspetta una risposta di Di Maria in tempi relativamente brevi.

L’edizione odierna di “Tuttosport” fa il punto della situazione. Secondo il quotidiano piemontese, infatti, “El Fideo” avrebbe già prenotato un volo per l’Europa: venerdì il fuoriclasse argentino dovrebbe sbarcare a Parigi, per sistemare gli ultimi dettagli e lasciarsi definitivamente alle spalle l’avventura con il Psg. Intanto, l’esterno offensivo è chiamato a dare una risposta definitiva alla Juve, che ha intenzione di aspettare fino a giovedì: non oltre. “La Vecchia Signora” è venuta incontro alle richieste del diretto interessato con un vero e proprio sforzo, accantonando l’idea di mettere sul piatto un contratto biennale per usufruire dei vantaggi del Decreto Crescita: l’annuale da 7-7,5 milioni è già pronto.

Calciomercato Juventus, trepidante attesa per Di Maria: ecco le alternative

Filtrerebbe cauto ottimismo sulla buona chiusura dell’operazione, ma in questo genere di trattative assolutamente estenuanti, la prudenza non è mai troppa. Il Barcellona resta sullo sfondo, ma prima di decidere, Di Maria si è preso del tempo. La corte della Juve lo stuzzica, ma bisogna capire se la proposta bianconera alla fine collimi con l’intenzione dell’argentino di ritornare in patria il prossimo anno, per chiudere la carriera al Rosario Central. Ore estenuanti, in cui gli uomini mercato di “Madama” tengono inevitabilmente aperte anche altre porte: da Berardi a Kostic, passando per Mudryk e Zaniolo. Aspettando Di Maria: ormai ci siamo, dentro o fuori.