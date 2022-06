Calciomercato Juventus, non solo Koulibaly: dal Napoli ne arriva un altro

Calciomercato Juventus, non solo Koulibaly: nel mirino di Cherubini è finito un altro calciatore del Napoli.

Il reparto sul quale sono inevitabilmente concentrate le attenzioni della Juventus è il centrocampo. E non potrebbe essere altrimenti, visto che nelle ultime stagioni, la zona nevralgica del campo ha fatto fatica a confermarsi sugli standard clamorosi di qualche anno fa.

Oltre a Pogba, Cherubini vorrebbe regalare ad Allegri un centrocampista abile in fase di impostazione, in grado di caracollare palloni e dettare i ritmi. Con Jorginho “ingabbiato” nella prigione dorata del Chelsea e un De Jong sulla via di Manchester, le attenzioni della Juventus potrebbero essere rivolte nuovamente in Serie A. Fari puntati sulle possibili occasioni in casa Napoli: Koulibaly, certo, ma non solo.

Calciomercato Juventus, Koulibaly e Fabian Ruiz: Cherubini osserva

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di “Tuttosport”, infatti, la “Vecchia Signora” avrebbe messo gli occhi su Fabian Ruiz. Legato agli Azzurri da un contratto in scadenza nel 2023 che non è stato ancora rinnovato – e per il quale si sta creando un vero e proprio caso – lo spagnolo fa gola a diversi club in giro per l’Europa, che però non hanno ancora affondato il colpo.

Ragion per cui, si sarebbero intensificate le voci che accostano il mediano iberico alla Juve, con Allegri che potrebbe schierarlo sia come mezzala, sia come regista. Il fiuto del goal non gli manca: quella appena trascorsa, è stata una delle sue stagioni più prolifiche da un punto di vista realizzativo. Al momento è solo un’idea, ma chissà che non possa tramutarsi in qualcosa di molto più concreto nel corso delle prossime ore, anche perché il rischio per il Napoli di perderlo a zero è tutto tranne che ipotesi utopistica.