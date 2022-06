Calciomercato Juventus, accordo in frantumi: scontro “vulcanico” con Guardiola

Si avvicina in questo mese di giugno il momento di una possibile svolta per diverse mosse del calciomercato della Juventus.

Il club sta lavorando da mesi su alcuni obiettivi fondamentali per rinforzare la squadra di Massimiliano Allegri. La rosa bianconera ha perso alcune pedine importanti come ad esempio Chiellini, Dybala e Bernardeschi. Calciatori che andranno assolutamente sostituiti con elementi di provata esperienza e spessore internazionale, oppure con giovani talenti in rampa di lancio.

Ci sarà tanto lavoro da fare ancora nelle prossime settimane, ma di sicuro i tifosi possono stare tranquilli perché l’intenzione della Juventus è quella di costruire una squadra che possa far bene sia in Italia che in Europa. Non saranno lesinati sforzi economici per raggiungere l’obiettivo, anche se chiaramente bisognerà pur tenere conto del bilancio e di un monte ingaggi che va abbassato.

Calciomercato Juventus, Guardiola e Klopp mettono Gavi nel mirino

In Inghilterra – si legge sul “Mirror” – si sta parlando molto del futuro di un giovane centrocampista finito nei radar bianconeri, anche se le possibilità che possa arrivare alla Juventus ormai sembrano essere davvero molto ridotte. Stiamo parlando del fenomeno Gavi, regista 17enne del Barcellona che si è messo in mostra anche con la Spagna di Luis Enique. Un giocatore fenomenale, che vorrebbe rimanere in blaugrana ma deve fare i conti con un rinnovo non semplice, visto il momento economico non florido del club. Ecco perché su di lui potrebbero fiondarsi due club inglesi che invece non hanno problemi, ovvero il Liverpool di Klopp ma soprattutto il Manchester City di Guardiola. Che sta cercando il sostituto di Fernandinho e l’ha individuato proprio in Gavi. Si potrebbe dunque profilare uno scontro vulcanico tra club nel caso in cui il giocatore decidesse di lasciare il Barcellona.