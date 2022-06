Calciomercato Juventus, la rottura è definitiva: non firma più

Campioni di provata esperienza e giovani di belle speranze: nel calciomercato della Juventus non dovrebbe mancare proprio niente.

L’intenzione della società è quella di continuare nel percorso di rinnovamento iniziato nello scorso mese di gennai,o quando alla corte di mister Allegri sono arrivati due giocatori chiave come Zakaria e Vlahovic, destinati ad essere anche nei prossimi anni dei perni della squadra bianconera. Il mercato della Juve è in fermento: le partenze annunciate negli ultimi tempi e quelle che potrebbero verificarsi nel corso delle prossime settimane spingono la dirigenza della Juventus a fare degli investimenti mirati in tutte le zone del campo.

Soltanto in questo modo si potrà pensare ad una squadra capace di tornare a vincere lo scudetto in Italia e a farsi largo in Champions League. La dirigenza juventina ha già individuato dei potenziali colpi ma ci sarà tanto da lavorare per portarli a Torino.

Continua ad essere un mistero il futuro di un calciatore ormai da tempo nel mirino della Juve, vale a dire l’attaccante esterno Dembelè. Il francese è in scadenza di contratto e non sembrano dirararsi le nubi sul nome della sua squadra futura. Il Barcellona vorrebbe tenerlo, ma le parti a quanto pare sono ancora distanti.

(🌕) Dembélé will NOT renew if the proposal he has is the last one — this is the message from those close to him. His entourage also says he can still renew provided Barcelona offers new terms, but the club has no intention of making a new offer. @santiovalle #Transfers 🇫🇷🚨 pic.twitter.com/pOT1wFcXvh

