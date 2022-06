Calciomercato Juventus, ha vinto Guardiola: il “regalo” ad Allegri è clamoroso

Calciomercato Juventus, la sensazione è che comunque vada, il futuro del centrocampista sarà a Manchester: occasione per i bianconeri.

Manchester, ormai è abbastanza chiaro, è nel suo destino. Comunque vada a finire la telenovela, sembra inevitabile il trasloco dall’assolata Catalogna alla fredda città del nord dell’Inghilterra. Se lo contendono il City e lo United ed entrambi appaiono disposti ad esaudire le richieste del Barcellona, che ha urgente bisogno di liquidità. E soprattutto di abbassare il monte ingaggi. Frenkie de Jong, accostato a più riprese anche alla Juventus, è al centro di un’intrigante contesa che vede protagonisti due tra i club più ricchi della Premier League. Un vero e proprio “derby di mercato”, se così si può definire.

Come riporta il noto quotidiano sportivo catalano El Mundo Deportivo, il centrocampista olandese non è più così convinto di restare al Barça. Tra l’altro l’allenatore Xavi ha fatto intendere che, sebbene sia un giocatore dalle qualità indiscusse, non è un intoccabile. E se dovesse arrivare l’offerta giusta – si parla di non meno di 80 milioni, cosicché il Barcellona possa rientrare dall’investimento di tre anni fa – lo lascerebbe partire.

Calciomercato Juventus, l’arrivo di de Jong al City “libererebbe” Gundogan: Allegri esulta

L’allenatore blaugrana si consolerebbe, ad esempio, se si concretizzasse lo scambio – che in Spagna ritengono molto probabile – con Bernardo Silva, uno dei pupilli di Pep Guardiola al Manchester City. Per de Jong, però, il tecnico catalano potrebbe fare un’eccezione, spedendo al suo ex centrocampista ai tempi del Barça il duttile portoghese. Resta in piedi anche la trattativa con il Manchester United, dove da qualche settimana è stato ufficializzato l’arrivo di Erik ten Hag, uno dei primi allenatori di de Jong ai tempi dell’Ajax.

Massimiliano Allegri in questo caso “tifa” Manchester City: l’olandese andrebbe a “chiudere” definitivamente Ilkay Gundogan, negli ultimi giorni tornato prepotentemente in ottica Juve.